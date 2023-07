O Aρ Τζέι Κόουλ που αγωνίστηκε πέρυσι στο Λαύριο, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίτας Βίλνιους.

Τον γνωρίσαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού έπαιξε με το Λαύριο στη Βasket League. Πλέον ο Αρ Τζέι Κόουλ θα αγωνίζεται στη Λιθουανία, καθώς θα φορά τη φανέλα της Ρίτας Βίλνιους.

Με τον σύλλογο της Λαυρεωτικής είχε 13,8 πόντους με 3,1 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς. Παίζει στη θέση του point guard και του shooting guard, ενώ στο παρελθόν έπαιξε σε δύο κολέγια, το Ηoward και UConn.

