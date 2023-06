Ο Μάρκους Φόστερ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2020-21 και αναφέρθηκε στο πέρασμά του από το ΟΑΚΑ μετά τη νίκη της Ρίτας Βίλνιους επί της Ζάλγκιρις στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Η Ρίτας Βίλνιους επικράτησε της Ζάλγκιρις με 94-71 και έφερε στα ίσα την best-of-five σειρά των τελικών στη λιθουανική λίγκα, κάνοντας το 1-1 στο γήπεδό της και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 22 πόντους με 3/7 τρίποντα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της Ρίτας Βίλνιους στη Rytas Arena, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι νιώθουμε μερικές φορές... Σαν να παίζουμε σε ένα μίνι ΟΑΚΑ εδώ και το αγαπώ»!

Ο Φόστερ έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2020-21 όμως δεν κατάφερε να μακροημερεύσε στο «τριφύλλι». Τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς αποδεσμεύτηκε και υπέγραψε στην Τουρκ Τέλεκομ. Ακολούθως έπαιξε στη G League με τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς και πέρσι φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών πριν μετακομίσει στη Λιθουανία για τη Ρίτας Βίλνιους.

Marcus Foster still has Panathinaikos on his mind when thinking about the support in Rytas Vilnius arena 🙌🍀 pic.twitter.com/7ESQvAEn35