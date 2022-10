Εύκολο απόγευμα είχε η Ζαλγκίρις απέναντι στη Λιετκαμπέλις, επικρατώντας με 74-66 εκτός έδρας και πλέον βλέπει... ΣΕΦ και Ολυμπιακό.

Η Ζαλγκίρις μπορεί να είχε εκτός τον Ίγκνας Μπραζντέικις με ίωση, όμως πέρασε εύκολα με 74-66 από την έδρα της Λιετκαμπέλις και πλέον στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό την Παρασκευή (14/10 - 21:00).

Μάλιστα η Ζαλγκίρις, που προηγήθηκαν από το ημίχρονο με 28-40 και ουσιαστικά τελείωσαν το παιχνίδι, είχαν πέντε διψήφιους. Ο Έβανς (6 ασίστ) και ο Λουκοσιούνας σκόραραν από 12, ο Χέις 11 και οι Σμιτς, Ουλάνοβας (5 ασίστ) προσέθεσαν 10.

The highlight of the first quarter, which was won 21-17 by Zalgiris against @BCLietkabelis. pic.twitter.com/75c9Q1rytC