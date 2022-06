Την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της από την Ρίτας γνώρισε η Λιετκαμπέλις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με 85-63 εκτός έδρας και πλέον βρίσκεται να κυνηγάει το προβάδισμα του αντιπάλου της με 2-1.

Μπορεί να ξεκίνησε με το break και το 1-0, ωστόσο η Λιετκαμπέλις πλέον βρίσκεται να κυνηγά την Ρίτας που έχει προβάδισμα με 2-1 στους τελικούς της LKL μετά την νέα επικράτηση στην έδρα της με 85-63. Με πολυφωνία και εκμεταλλευόμενη την αστοχία της ομάδας του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από το τρίποντο, οι γηπεδούχοι «άρπαξαν» το ροζ φύλλο αγώνα.

Σε ένα ματς που στιγματίστηκε από την ένταση που προκλήθηκε όταν ο προπονητής της Λιετκαμπέλις έσπρωξε τον τεχνικό της Ρίτας και λογομάχησε με τον πρόεδρο, στο σκοράρισμα των νικητών ηγήθηκε ο Ροτζεβίτσιους με 14 πόντους, ο Γκιρτζιούνας είχε 12 και οι Καρινιάουσκας και Σμιθ από 11 και 10 αντίστοιχα.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ οι Γκάγιτς και Μαλντούνας σημείωσαν από 13 και 10.

Βέβαια, το πρωτάθλημα κρίνεται στις 4 νίκες, με την σειρά να είναι best of seven οπότε οι μάχες αναμένονται σκληρές το επόμενο διάστημα. Επόμενο παιχνίδι στο «σπίτι» της Λιετκαμπέλις στις 04/06.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-9, 51-27, 67-45, 85-63