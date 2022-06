Χαμός στους τελικούς της Λιθουανίας, ο προπονητής της Λιετκάμπελις έσπρωξε τον τεχνικό της Ρίτας και λογομάχησε με τον πρόεδρο (vid)

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στους τελικούς της Λιθουανίας, με τον Νέναντ Τσάνακ να αποβάλλεται από το ματς επειδή έσπρωξε τον τεχνικό της Ρίτας, Γκέντριους Ζιμπένας.

Χαμός στον 3ο τελικό του Λιθουανικού πρωταθλήματος!

Στην αναμέτρηση του Βίλνιους μεταξύ της Ρίτας και της Λιετκάμπελις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Νέναντ Τσάνακ.

Αρχικά έσπρωξε με δύναμη τον τεχνικό της Ρίτας, Γκέντριους Ζιμπένας με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς, ενώ κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο λογομάχησε έντονα με τον πρόεδρο της αντίπαλης ομάδας, Ντάριους Γκουντέλις.

Δείτε τι έγινε

What is happening in the Lithuanian basketball league final 🤯



Lietkabelis head coach Nenad Canak just pushed Rytas HC Giedrius Zibenas. Then he got into a clash with the owner of Vilnius club 😱



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/VU5q3ElTjK