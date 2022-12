Ο πρώην NBAer Έρικ Μπλέντσο... απασφάλισε και σκόραρε 51 πόντους με 18 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα της Κίνας στη νίκη των Σανγκάι Σαρκς.

Ο Έρικ Μπλέντσο πραγματοποίησε μία γεμάτη και ταυτόχρονα ταραχώδη πορεία στα γήπεδα του ΝΒΑ και έπειτα από 12 χρόνια καριέρας και 756 ματς, μετακόμισε στην Κίνα για να αγωνιστεί με τη φανέλα των Σανγκάι Σαρκς, χωρίς να έχει κατορθώσει να βρει κάποια προσφορά από ομάδα της κορυφαίας Λίγκας.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του, ο άλλοτε παίκτης των Σανς, των Κλίπερς και των Μιλγουόκι Μπακς ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο «διέλυσε» όλα τα κοντέρ.

Σημείωσε season high με 51 πόντους και 11/22 τρίποντα! Την απόδοση αυτή, συμπλήρωσε με 18 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ πατώντας στο παρκέ για 42 λεπτά.

🏀Former #NBA player Eric Bledsoe scored a game-high 51 PTS in Shanghai's 116-101 victory over Jiangsu



🔥@EBled2:

51 PTS | 18 REB | 8 AST | 3 STL | 2 BLK | 0 TO

19-38 FGM | 11-22 3PM | 42 MIN#CBA @KentuckyMBB @ESPNNBA @overtime @TheNBACentral @TheHoopCentral @Ballislife pic.twitter.com/DjFN5V6oeu