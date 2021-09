Φριντέτ: Μένει στην Κίνα, συμπαίκτης του ο Νόα Βόνλεϊ (pic)

Ο Τζίμερ Φριντέτ θα παίξει και την επόμενη σεζόν στην Κίνα. Μάλιστα, συμπαίκτης του στους Σανγκάι Σαρκς θα είναι ο Νόα Βόνλεϊ, πρώην μέλος των Μπλέιζερς, Νικς και Τίμπεργουλβς.

Η αμφιβολία παραμένει, για τη χρήση των ξένων αθλητών στο κινέζικο πρωτάθλημα, αλλά οι Σανγκάι Σαρκς δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Ένα κυρίαρχο σενάριο αναφέρει πως το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις, με την πρώτη να μην έχει ξένους αθλητές.

Οι ομάδες πιέζουν για τη συμμετοχή τους στα επόμενα δύο στάδια, προτείνοντας διάφορες δικλείδες (καραντίνα, εμβολιασμό, τεστ) και περιμένει. Ωστόσο, οι Σαρκς φαίνεται να έχουν ήδη σχηματίσει τη δική τους τριάδα, με τους Τζίμερ Φριντέτ, Νόα Βόνλεϊ και Τζαμάαλ Φράνκλιν.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού θα μείνει στην Κίνα για 5η σεζόν, έχοντας μέσο όρο 26.9 πόντων, 5.6 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ πέρσι. Ο Βόνλεϊ μετά από έξι χρόνια και έξι διαφορετικές ομάδες στο ΝΒΑ θα αναζητήσει την τύχη του σε άλλη Ήπειρο. Ενώ ο Φράνκλιν θα αφήσει τους Σάνξι Ζόνγκγιου (με 30.2 πόντους μέσο όρο) για τους Σαρκς.

