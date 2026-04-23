O Mάσιμο Καντσελιέρι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Τρέντο τη νέα σεζόν.

Τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του θα αναζητήσει το καλοκαίρι ο Μάσιμο Καντσελιέρι που δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της Τρέντο.

Ο CEO της ιταλικής ομάδας, Ναρντέλι τόνισε πως ο Καντσελιέρι τους ενημέρωσε τον Φλεβάρη για τις προθέσεις του και την απόφαση να φύγειο από την Τρέντο όταν τελειώσει τη νέα σεζόν. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο αλλά δεν θα το εξαντλήσει.

Ο Καντσελιέρι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του FIBA Europe Cup το 2025 όταν ήταν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν τα κατάφερε σε διπλούς τελικούς απέναντι στη Μπιλμπάο, την οποία νίκησε στον πρώτο τελικό φέτος με 79-73.