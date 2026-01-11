Βενέτσια - Βίρτους 75-81: Αντέδρασε με ανατροπή στο τέλος!
Αν και Βίρτους Μπολόνια βρέθηκε πίσω στο σκορ με 18 πόντους διαφορά στο ημίχρονο απέναντι στην Βενέτσια, μπόρεσε να κάνει την ολική ανατροπή και να φέρει τα πάνω-κάτω στο ματς.
Στο δεύτερο μισό του αγώνα η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πραγματοποίησε το comeback και με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο και το τρομερό 7-26 έφτασε στο 13-2 ρεκόρ ύστερα από 15 αγωνιστικές παραμένοντας μόνη πρώτη στην βαθμολογία.
Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βίρτους έχοντας 17 πόντους με 6/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα και 5/5 βολές ενώ τον ακολούθησαν οι Ντέρικ Άλστον (12π.), Κάρσεν Έντουαρντς (11π.) και Σαλού Νιάνγκ (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 49-31, 68-55, 75-81.
