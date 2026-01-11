Η Βίρτους Μπολόνια άφησε πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό και με ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Βενέτσια με 75-81.

Αν και Βίρτους Μπολόνια βρέθηκε πίσω στο σκορ με 18 πόντους διαφορά στο ημίχρονο απέναντι στην Βενέτσια, μπόρεσε να κάνει την ολική ανατροπή και να φέρει τα πάνω-κάτω στο ματς.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πραγματοποίησε το comeback και με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο και το τρομερό 7-26 έφτασε στο 13-2 ρεκόρ ύστερα από 15 αγωνιστικές παραμένοντας μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βίρτους έχοντας 17 πόντους με 6/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα και 5/5 βολές ενώ τον ακολούθησαν οι Ντέρικ Άλστον (12π.), Κάρσεν Έντουαρντς (11π.) και Σαλού Νιάνγκ (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 49-31, 68-55, 75-81.