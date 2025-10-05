Αρμάνι Μιλάνο - Τορτόνα 71-74: Πρεμιέρα με το «αριστερό»
Στην πρώτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Τορτόνα κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας επικρατήσει με 74-71.
Το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα μπορεί να ξεκίνησε καλύτερα, ωστόσο πλήρωσε ακριβά την άσχημη τρίτη περίοδο όπου το επί μέρους σκπορ ήταν 16-8 και στη συνέχεια δεν πρόλαβε να αλλάξει την εις βάρος του κατάσταση.
Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι αναδείχθηκε ο Ζακ ΛεΝτέι που έφτασε τους 16 πόντους ενώ στους 11 ακολούθησε ο Μάρκο Γκούντουριτς. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μαριόν με 16 πόντους, 13 είχε ο Κρίστιαν Βιτάλ ενώ στους 5 τελείωσε ο Πρέντις Χαμπ.
Πλέον η ομάδα από το Μιλάνο ετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης (9/10, 21:30), στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα φιλοξενήσει τη Μονακό.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-45, 52-61, 71-74
