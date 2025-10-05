Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε εντός έδρας από την Τορτόνα με 74-71 στο πρώτο παιχνίδι του ιταλικού πρωταθλήματος.

Στην πρώτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Τορτόνα κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας επικρατήσει με 74-71.

Το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα μπορεί να ξεκίνησε καλύτερα, ωστόσο πλήρωσε ακριβά την άσχημη τρίτη περίοδο όπου το επί μέρους σκπορ ήταν 16-8 και στη συνέχεια δεν πρόλαβε να αλλάξει την εις βάρος του κατάσταση.

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι αναδείχθηκε ο Ζακ ΛεΝτέι που έφτασε τους 16 πόντους ενώ στους 11 ακολούθησε ο Μάρκο Γκούντουριτς. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μαριόν με 16 πόντους, 13 είχε ο Κρίστιαν Βιτάλ ενώ στους 5 τελείωσε ο Πρέντις Χαμπ.

Πλέον η ομάδα από το Μιλάνο ετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης (9/10, 21:30), στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα φιλοξενήσει τη Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-45, 52-61, 71-74