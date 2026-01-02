Μία πολύ μεγάλη νίκη πήρε στο ιταλικό ντέρμπι η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε 97-85 της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας μπροστάρηδες τους Άλστον και Μόργκαν.
Ο αρχισκόρερ της, Έντουαρντς έβλεπε το παιχνίδι με πολιτικά, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά οι 20 πόντοι του Άλστον και οι 22 του Μόργκαν έκαναν τη διαφορά.
Με τη Βίρτους να έχει 7/13 τρίποντα στο ημίχρονο και να απαντά με 33-20 επιμέρους, στο αρχικό 14-27 της Αρμάνι. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία, με την ομάδα του Ποέτα να μετράει 6/25 τρίποντα και 16 ασίστ για ισάριθμα λάθη.
Από κοντά στους δύο σκόρερ της Βίρτους ο Σαλιού Νιάνγκ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιος με 10 και 3 ασίστ ήταν ο Βιλντόζα. Πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους με 15 πόντους ο Νίμπο.
Τα δεκάλεπτα: 14-27, 47-47, 77-66, 97-85
- MVP: Στους 22 σταμάτησε ο Μόργκαν με 2/5 2π., 5/8 3π., 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, 4 λάθη σε 27'50''.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζος Νίμπο με 15 πόντους (6/6 2π.), 5 ριμάουντ, μία ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα 6/25 τρίποντα της Αρμάνι.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|L. Vildoza
|25:40
|10
|4/11
|36.4%
|4/5
|80.0%
|0/6
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|3
|0
|11
|6
|A. Pajola *
|19:56
|4
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|2
|4
|3
|2
|1
|5
|7
|S. Niang *
|28:59
|11
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|2
|6
|8
|3
|3
|2
|1
|1
|22
|8
|M. Accorsi
|00:10
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-2
|11
|B. Taylor
|06:18
|4
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|21
|D. Alston Jr. *
|32:08
|20
|8/14
|57.1%
|4/9
|44.4%
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|17
|22
|A. Canka
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Hackett
|19:54
|8
|3/6
|50.0%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|6
|30
|M. Morgan *
|27:50
|22
|7/13
|53.8%
|2/5
|40.0%
|5/8
|62.5%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|6
|2
|4
|1
|0
|22
|34
|K. Jallow
|22:16
|12
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|19
|45
|N. Akele *
|16:49
|6
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|1
|4
|1
|0
|1
|4
|Team
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|97
|37/65
|56.9%
|25/41
|61.0%
|12/24
|50.0%
|11/12
|91.7%
|10
|20
|30
|20
|24
|16
|8
|3
|107
|EA7 Emporio Armani Milan
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Mannion
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|L. Brown
|13:21
|4
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|9
|3
|Q. Ellis *
|26:39
|7
|3/9
|33.3%
|3/6
|50.0%
|0/3
|0.0%
|1/1
|100.0%
|3
|2
|5
|4
|3
|1
|2
|0
|9
|6
|D. Booker *
|21:25
|12
|4/4
|100.0%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|4/4
|100.0%
|4
|2
|6
|0
|2
|3
|0
|0
|16
|12
|A. Brooks *
|24:08
|8
|3/9
|33.3%
|1/3
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|0
|16
|Z. Leday *
|24:45
|14
|5/8
|62.5%
|4/6
|66.7%
|1/2
|50.0%
|3/6
|50.0%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|1
|0
|15
|17
|G. Ricci
|15:25
|3
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|23
|M. Guduric
|23:28
|11
|2/7
|28.6%
|2/5
|40.0%
|0/2
|0.0%
|7/7
|100.0%
|2
|2
|4
|4
|4
|6
|2
|0
|11
|31
|S. Shields *
|32:24
|11
|4/13
|30.8%
|2/6
|33.3%
|2/7
|28.6%
|1/1
|100.0%
|1
|1
|2
|3
|4
|2
|2
|0
|6
|32
|J. Nebo
|18:25
|15
|6/6
|100.0%
|6/6
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|25
|35
|L. Tote
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|B. Dunston
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|85
|30/64
|46.9%
|24/39
|61.5%
|6/25
|24.0%
|19/22
|86.4%
|13
|19
|32
|16
|22
|16
|10
|3
|92
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.