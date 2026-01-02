Με τους Μόργκαν και Άλστον να σκοράρουν 42 πόντους συνολικά, η Βίρτους επικράτησε 97-85 της Αρμάνι στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Μία πολύ μεγάλη νίκη πήρε στο ιταλικό ντέρμπι η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε 97-85 της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας μπροστάρηδες τους Άλστον και Μόργκαν.

Ο αρχισκόρερ της, Έντουαρντς έβλεπε το παιχνίδι με πολιτικά, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά οι 20 πόντοι του Άλστον και οι 22 του Μόργκαν έκαναν τη διαφορά.

Με τη Βίρτους να έχει 7/13 τρίποντα στο ημίχρονο και να απαντά με 33-20 επιμέρους, στο αρχικό 14-27 της Αρμάνι. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία, με την ομάδα του Ποέτα να μετράει 6/25 τρίποντα και 16 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Από κοντά στους δύο σκόρερ της Βίρτους ο Σαλιού Νιάνγκ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιος με 10 και 3 ασίστ ήταν ο Βιλντόζα. Πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους με 15 πόντους ο Νίμπο.

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 47-47, 77-66, 97-85

MVP: Στους 22 σταμάτησε ο Μόργκαν με 2/5 2π., 5/8 3π., 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, 4 λάθη σε 27'50''.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζος Νίμπο με 15 πόντους (6/6 2π.), 5 ριμάουντ, μία ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα 6/25 τρίποντα της Αρμάνι.

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 L. Vildoza 25:40 10 4/11 36.4% 4/5 80.0% 0/6 0.0% 2/3 66.7% 1 1 2 3 2 2 3 0 11 6 A. Pajola * 19:56 4 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 2 3 2 4 3 2 1 5 7 S. Niang * 28:59 11 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2 6 8 3 3 2 1 1 22 8 M. Accorsi 00:10 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 11 B. Taylor 06:18 4 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 21 D. Alston Jr. * 32:08 20 8/14 57.1% 4/9 44.4% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 17 22 A. Canka 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 D. Hackett 19:54 8 3/6 50.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 2 3 1 4 1 0 0 6 30 M. Morgan * 27:50 22 7/13 53.8% 2/5 40.0% 5/8 62.5% 3/3 100.0% 0 2 2 6 2 4 1 0 22 34 K. Jallow 22:16 12 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 3 5 1 1 1 1 0 19 45 N. Akele * 16:49 6 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 1 4 1 0 1 4 Team 1 0 1 0 0 1 0 0 0 TOTAL 200:00 97 37/65 56.9% 25/41 61.0% 12/24 50.0% 11/12 91.7% 10 20 30 20 24 16 8 3 107