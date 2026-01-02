Βίρτους - Αρμάνι 97-85: Πήρε τον ιταλικό εμφύλιο χωρίς τον Έντουαρντς

Δημήτρης Οικονόμου
Με τους Μόργκαν και Άλστον να σκοράρουν 42 πόντους συνολικά, η Βίρτους επικράτησε 97-85 της Αρμάνι στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Μία πολύ μεγάλη νίκη πήρε στο ιταλικό ντέρμπι η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε 97-85 της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας μπροστάρηδες τους Άλστον και Μόργκαν.

Ο αρχισκόρερ της, Έντουαρντς έβλεπε το παιχνίδι με πολιτικά, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά οι 20 πόντοι του Άλστον και οι 22 του Μόργκαν έκαναν τη διαφορά.

Με τη Βίρτους να έχει 7/13 τρίποντα στο ημίχρονο και να απαντά με 33-20 επιμέρους, στο αρχικό 14-27 της Αρμάνι. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία, με την ομάδα του Ποέτα να μετράει 6/25 τρίποντα και 16 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Από κοντά στους δύο σκόρερ της Βίρτους ο Σαλιού Νιάνγκ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιος με 10 και 3 ασίστ ήταν ο Βιλντόζα. Πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους με 15 πόντους ο Νίμπο.

 

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 47-47, 77-66, 97-85

  • MVP: Στους 22 σταμάτησε ο Μόργκαν με 2/5 2π., 5/8 3π., 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, 4 λάθη σε 27'50''.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζος Νίμπο με 15 πόντους (6/6 2π.), 5 ριμάουντ, μία ασίστ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα 6/25 τρίποντα της Αρμάνι.
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1L. Vildoza25:40104/1136.4%4/580.0%0/60.0%2/366.7%1123223011
6A. Pajola *19:5641/250.0%1/1100.0%0/10.0%2/2100.0%123243215
7S. Niang *28:59115/683.3%5/683.3%0/00.0%1/1100.0%2683321122
8M. Accorsi00:1000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00002000-2
11B. Taylor06:1841/333.3%0/20.0%1/1100.0%1/1100.0%011201003
21D. Alston Jr. *32:08208/1457.1%4/944.4%4/580.0%0/00.0%0331200017
22A. Canka00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
23D. Hackett19:5483/650.0%1/333.3%2/366.7%0/00.0%123141006
30M. Morgan *27:50227/1353.8%2/540.0%5/862.5%3/3100.0%0226241022
34K. Jallow22:16125/683.3%5/683.3%0/00.0%2/2100.0%2351111019
45N. Akele *16:4963/475.0%3/475.0%0/00.0%0/00.0%202141014
Team101001000
TOTAL200:009737/6556.9%25/4161.0%12/2450.0%11/1291.7%10203020241683107
EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Mannion00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
2L. Brown13:2142/450.0%2/366.7%0/10.0%0/00.0%022112219
3Q. Ellis *26:3973/933.3%3/650.0%0/30.0%1/1100.0%325431209
6D. Booker *21:25124/4100.0%4/4100.0%0/00.0%4/4100.0%4260230016
12A. Brooks *24:0883/933.3%1/333.3%2/633.3%0/00.0%022241010
16Z. Leday *24:45145/862.5%4/666.7%1/250.0%3/650.0%1340101015
17G. Ricci15:2531/425.0%0/00.0%1/425.0%0/00.0%000120100
23M. Guduric23:28112/728.6%2/540.0%0/20.0%7/7100.0%2244462011
31S. Shields *32:24114/1330.8%2/633.3%2/728.6%1/1100.0%112342206
32J. Nebo18:25156/6100.0%6/6100.0%0/00.0%3/3100.0%1451100125
35L. Tote00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
42B. Dunston00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
Team112001001
TOTAL200:008530/6446.9%24/3961.5%6/2524.0%19/2286.4%13193216221610392

     

