Ο Τζον Μπράουν, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Ούνικς Καζάν, επιστρέφει στην Ιταλία καθώς θα φορά τη φανέλα της Μπρέσια ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ήταν γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο Τζόν Μπράουν συμφώνησε με την Μπρέσια ως το τέλος της σεζόν, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει σήμερα (11/4) την απόκτηση του.

Ο 30χρονος Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ (2.03μ.) μέτρησε φέτος στην Euroleague με την Ούνικς 10.3 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.8 κλεψίματα και 1.2 τελικές πάσες ανά 30.7 λεπτά σε 25 εμφανίσεις, προτού αποχωρήσει από το Καζάν λόγω του πολέμου. Εξάλλου, είναι γνώστης του μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς τη σεζόν 2016-17 φόρεσε τη φανέλα της Βίρτους Ρόμα, ενώ αργότερα πέρασε με επιτυχία από τις Τρεβίζο (2017-18) και Μπρίντιζι (2017-19).

Θυμίζουμε πως η Μπρέσια είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της ιταλικής Λίγκας με ρεκόρ 18-7, πίσω από Βίρτους και Αρμάνι, και προφανώς οι Ιταλοί θέλουν τον Αμερικανό ψηλό για να δυναμώσουν κι άλλο, ενόψει της συμμετοχής τους στα playoffs.

Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, ο Μπράουν θα είναι free agent, όπερ σημαίνει πως θα μπορέσει να διεκδικήσει στην αγορά ένα συμβόλαιο επιστροφής στην Euroleague.

Welcome to Brescia, JBIII 🤓



Un regalo per la squadra e la città: Germani Brescia aggiunge John Brown III al proprio roster



🔗 https://t.co/XwZ5YOjHBq



➡️ Il comunicato ufficiale con le dichiarazioni del general manager Marco De Benedetto e di coach Alessandro Magro#DreamBig pic.twitter.com/cDO9zNczI1