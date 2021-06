Αρμάνι: Ο Πάντερ απέρριψε την πρώτη πρόταση για ανανέωση (pic)

Η Αρμάνι κατέθεσε πρόταση στον Κέβιν Πάντερ για την ανανέωση της συνεργασίας τους ωστόσο ο Αμερικανός περιφερειακός φέρεται να την απέρριψε.

Έπειτα από την επιστροφή στο Final 4 της EuroLeague μετά από 29 χρόνια και την ήττα στους τελικούς της ιταλικής Serie A με sweep στη σειρά με τη Βίρτους Μπολόνια, η Αρμάνι Μιλάνο προχωράει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν.

Στα πλάνα του Έτορε Μεσίνα βρίσκεται επίσης ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος βγήκε στην αγορά των free agents, έχοντας προηγουμένως διακριθεί ως έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Όπως αναφέρει το Sportando, η Αρμάνι κατέθεσε την πρώτη πρόταση στον Πάντερ για την ανανέωση της συνεργασίας τους ωστόσο ο Αμερικανός περιφερειακός την απέρριψε. Φέτος ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε 14.3 πόντους στην EuroLeague και 11 στη Serie A, κατακτώντας το ιταλικό κύπελλο και το σούπερ καπ με τους Μιλανέζους.

