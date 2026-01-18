Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Νετάνια 75-66: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο
Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πήρε μία κυνική νίκη απέναντι στη Μακάμπι Νετάνια με 75-66 και παρέμεινε στην κορυφή της λίγκας του Ισραήλ, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 13 νίκες και μία ήττα.
Η Μακάμπι Νετάνια προηγήθηκε με 32-40 στο ημίχρονο, αλλά η Χάποελ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, έχοντας σε καλό βράδυ τους γηγενείς της παίκτες.
Γιαμ Μάνταρ και Τομέρ Γκινάτ σκόραραν 16 και 14 αντίστοιχα, με τον πρώτο να έχει και 8 ριμπάουντ στη στατιστική του. Στους 15 σταμάτησε ο Τάι Οντιάσε, ενώ ακόμα 12 πέτυχε ο Μπαρ Τιμόρ για τη Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 32-40, 55-53, 75-66
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.