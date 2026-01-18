Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε 75-66 της Μακάμπι Νετάνια για να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πήρε μία κυνική νίκη απέναντι στη Μακάμπι Νετάνια με 75-66 και παρέμεινε στην κορυφή της λίγκας του Ισραήλ, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 13 νίκες και μία ήττα.

Η Μακάμπι Νετάνια προηγήθηκε με 32-40 στο ημίχρονο, αλλά η Χάποελ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, έχοντας σε καλό βράδυ τους γηγενείς της παίκτες.

Γιαμ Μάνταρ και Τομέρ Γκινάτ σκόραραν 16 και 14 αντίστοιχα, με τον πρώτο να έχει και 8 ριμπάουντ στη στατιστική του. Στους 15 σταμάτησε ο Τάι Οντιάσε, ενώ ακόμα 12 πέτυχε ο Μπαρ Τιμόρ για τη Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 32-40, 55-53, 75-66