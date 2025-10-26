Χάποελ Τελ Αβίβ - Νες Ζιονα 89-63: Εύκολα και χωρίς Μίτσιτς, Οτούρου, Μπράιαντ πριν από την διαβολοβδομάδα και τον... Ολυμπιακό
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο ματς με τη Νες Ζιόνα. Και αυτό λόγω της διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στην Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει πρώτα την Παρτίζαν στη Σόφια και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθηνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Μάλιστα από το ματς του ισραηλινού πρωταθλήματος όπου η Χάποελ έκανε το 3/3 δεν αγωνίστηκαν οι Βασίλιε Μίτσιτς, Νταν Οτούρου και Ελάιζα Μπράιαντ προκειμένου να παρουσιαστούν «φρέσκοι» στα παιχνίδια της Euroleague. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Οντιάσε με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Μπλέικνι (12π.), Ζιβ (11π.) και Μότλεϊ (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 30-18, 56-39, 75-49, 89-63.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.