Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε εύκολο έργο απέναντι στην Νες Ζιόνα για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισραήλ και επικράτησε εύκολα με 89-63.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο ματς με τη Νες Ζιόνα. Και αυτό λόγω της διαβολοβδομάδα που ακολουθεί στην Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει πρώτα την Παρτίζαν στη Σόφια και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθηνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Μάλιστα από το ματς του ισραηλινού πρωταθλήματος όπου η Χάποελ έκανε το 3/3 δεν αγωνίστηκαν οι Βασίλιε Μίτσιτς, Νταν Οτούρου και Ελάιζα Μπράιαντ προκειμένου να παρουσιαστούν «φρέσκοι» στα παιχνίδια της Euroleague. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Οντιάσε με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Μπλέικνι (12π.), Ζιβ (11π.) και Μότλεϊ (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 30-18, 56-39, 75-49, 89-63.