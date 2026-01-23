EuroLeague: Πού θα δείτε το Φενέρ–Μπασκόνια και τα υπόλοιπα ματς
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στη regular season της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 23/1 με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (19:45, Novasports 4HD), η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπασκόνια, διεκδικώντας την έβδομη νίκη στους τελευταίους οκτώ αγώνες.
Από ’κει και πέρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime), η Βίρτους αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπολόνια (21:30, Novasports Start), ενώ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45, Novasports 5HD).
Αποτελέσματα - 24η αγωνιστική
- Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
- Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
- Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
- Παρί-Dubai Basketball 79-99
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια - Novasports 4HD
- 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ - Novasports Prime
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας - Novasports Start
- 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports 5HD
Κατάταξη
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- * Φενέρμπαχτσε 15-7
- * Ολυμπιακός 15-8
- Μπαρτσελόνα 15-8
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 13-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-12
- Dubai Basketball 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-15
- * Παρί 7-16
- Παρτίζαν 7-16
- Βιλερμπάν 6-17
- Αναντολού Εφές 6-18
Εκκρεμούν
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Επόμενη αγωνιστική (25η)
Τρίτη 27/1
- 22:00 Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης
Πέμπτη 29/1
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Αναντολού Εφές
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
- 21:15 Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρτίζαν
- 21:45 Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή 30/1
- 20:30 Μονακό-Βίρτους Μπολόνια
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Dubai Basketball
- 21:30 Μπασκόνια-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:45 Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός
