Η 24η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23/1 με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις – πού θα δείτε τους αγώνες της βραδιάς.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στη regular season της EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 23/1 με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (19:45, Novasports 4HD), η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπασκόνια, διεκδικώντας την έβδομη νίκη στους τελευταίους οκτώ αγώνες.

Από ’κει και πέρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime), η Βίρτους αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπολόνια (21:30, Novasports Start), ενώ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45, Novasports 5HD).

Αποτελέσματα - 24η αγωνιστική

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια - Novasports 4HD

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ - Novasports Prime

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας - Novasports Start

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports 5HD

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6 Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 * Φενέρμπαχτσε 15-7 * Ολυμπιακός 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12 Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-15 * Παρί 7-16 Παρτίζαν 7-16 Βιλερμπάν 6-17 Αναντολού Εφές 6-18

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (25η)

Τρίτη 27/1

22:00 Παρί-Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 29/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Αναντολού Εφές

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρτίζαν

21:45 Βαλένθια-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 30/1