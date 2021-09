Χαποέλ Εϊλάτ: Εδιωξε τον Ουίλ Τσέρι του Ολυμπιακού, λόγω παραπτωμάτων

Ο Ουίλ Τσέρι, ο οποίος φόρεσε τη σεζόν 2019-2020 τη φανέλα του Ολυμπιακού και ο Τζέικομπ Έβανς εκδιώχθηκαν από την Χαποέλ Εϊλάτ επειδή υπέπεσαν σε νέα πειθαρχικά παραπτώματα, ανάμεσά τους το «σπάσιμο» της καραντίνας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ουίλ Τσέρι (2019-2020) βρίσκεται στην αναζήτηση νέας ομάδας, αφού η Χαποέλ Εϊλάτ τον.. απέλυσε, επειδή, ανάμεσα σε μία νέα σειρά παραπτωμάτων, παραβίασε την καραντίνα για την covid-19!

Το ίδιο συνέβη και με τον συμπαίκτη του Τζέικομπ Έβανς, ενώ άλλοι τρεις παίκτης της ισραηλίτικης ομάδας τιμωρήθηκαν με πρόστιμο. Πρόκειται για τους Ρομέλο Ουάιτ, Τζάστιν Πάτο και Μπράιον Άλεν, οι οποίοι επίσης «έσπασαν» την καραντίνα για τον κορονοϊό.

