Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Μπένετ, το νούμερο 1 στο Draft του Αντετοκούνμπο!

Ο Άντονι Μπένετ, ο Καναδός φόργουορντ που επιλέχθηκε στο νούμερο 1 του NBA Draft το 2013 θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η απογοήτευση είναι ένα είδος χρεοκοπίας. Χρεοκοπίας επειδή, ακριβώς, ξοδεύουμε πολλά σε ελπίδες και προσδοκίες. Στην περίπτωση του Άντονι Μπένετ, οι Καβαλίερς επένδυσαν σε ό,τι εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια ως η μεγαλύτερη απογοήτευση σε παίκτη που έγινε Νο.1 draft pick!

«With the first pick in the 2013 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Antony Bennett from Toronto, Canada and University of Nevada, Las Vegas» ξεστόμισε ο Ντέιβιντ Στερν στην τελευταία διαδικασία που συμμετείχε ως κομισάριος της Λίγκας πριν αποχωρήσει δίνοντας τη θέση του στον Άνταμ Σίλβερ ενώ η κάμερα έπιασε την… ιδιαίτερη κι αμήχανη αντίδραση του Νέρλενς Νοέλ.

Στη σχετική δημοσκόπηση του ESPN στο Οχάιο, μόλις το 17% πίστεψε ότι ο Μπένετ θα γίνει σταρ του ΝΒΑ! Το 68% τον κατέτασσε ανάμεσα στο «θα συμβάλλει» και στο «πολύ καλός παίκτης» ενώ το 9% τον χαρακτήρισε ως «star material». Εξάλλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε pick στο Νο.15 εκείνης της χρονιάς.

Έπειτα, λοιπόν, από 151 αγώνες, 4.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ ανά 12.6 λεπτά συμμετοχής στο ΝΒΑ με τους Καβαλίερς, Τίμπεργουλβς, Ράπτορς, Νετς και αφού... περιπλανήθηκε στην Τουρκία και το Πουέρτο Ρίκο, ο Μπένετ θα παίξει μπάσκετ τη νέα σεζόν στη Χάποελ Ιερουσαλήμ που ανακοίνωσε την απόκτησή του έπειτα από αυτήν των Θον Μέικερ και Σον Κιλπάτρικ.