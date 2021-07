Κάσπι: Επίσημο, αποσύρθηκε από τα παρκέ (pic)

O Όμρι Κάσπι επισημοποίησε την απόφασή του και αποσύρθηκε από τα παρκέ. Το ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

Η είδηση για την απόσυρση του Όμρι Κάσπι είχε... διαρρεύσει από το απόγευμα του Σαββάτου (17/7). Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, ο 33χρονος Ισραηλινός επιβεβαίωνε την απόφασή του, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, όπου στο πλευρό του ήταν ο εμβληματικός ιδιοκτήτης της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι.

Με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Ο Κάσπι αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για 10 σεζόν, ενώ στην καριέρα του φόρεσε τη φανέλα των Μακάμπι Τελ Αβίβ (δύο θητείες), Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν, Σακραμέντο Κινγκς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Χιούστον Ρόκετς, Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Μέμφις Γκρίζλις.

«Έφτασα σε σημεία που δεν ονειρευόμουν, οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες, ένιωσα υπεύθυνος απέναντι στην Μακάμπι», ήταν μερικά από τα λόγια του.

Thank you @Casspi18 on a great career. Maccabi family is with you every step of the way 💛💙 pic.twitter.com/Rg1WgWF3Bc