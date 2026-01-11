Η Μπασκόνια λύγισε την Τζιρόνα και έκανε σημαντικό βήμα για το Copa del Rey

Τζιρόνα-Μπασκόνια 85-96: Σημαντικό βήμα για το Copa del Rey
Η Μπασκόνια ανέβασε την απόδοσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επιβλήθηκε της Τζιρόνα με 96-85, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Liga Endesa.
Ο Λουαού-Καμπαρό πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ ενώ ο Φόρεστ πρόσθεσε 18 πόντους και μοίρασε επτά ασίστ για τους Βάσκους που έκαναν σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή τους στο Copa del Rey.
Πλέον η Μπασκόνια στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα με την Αναντολού Εφές (15/1, 19:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 41-42, 66-67, 85-96.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-2
- Βαλένθια 11-3
- Μπαρτσελόνα 11-4
- Μούρθια 10-5
- Μπανταλόνα 10-5
- Μπασκόνια 9-5
- Τενερίφη 9-6
- Μάλαγα 9-6
- Μπιλμπάο 7-8
- Σαραγόσα 6-8
- Γκραν Κανάρια 6-8
- Μπρεογκάν 6-9
- Τζιρόνα 6-9
- Μανρέσα 6-9
- Γέιδα 6-9
- Ανδόρα 4-11
- Μπούργος 3-12
- Γρανάδα 1-14
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.