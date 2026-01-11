Η Μπασκόνια λύγισε την Τζιρόνα και έκανε σημαντικό βήμα για το Copa del Rey

Η Μπασκόνια επικράτησε εκτός έδρας της Τζιρόνα με 96-85 και διεκδικεί με αξιώσεις τη συμμετοχή της στο Copa del Rey.

Η Μπασκόνια ανέβασε την απόδοσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επιβλήθηκε της Τζιρόνα με 96-85, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Liga Endesa.

Ο Λουαού-Καμπαρό πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ ενώ ο Φόρεστ πρόσθεσε 18 πόντους και μοίρασε επτά ασίστ για τους Βάσκους που έκαναν σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή τους στο Copa del Rey.

Πλέον η Μπασκόνια στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα με την Αναντολού Εφές (15/1, 19:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 41-42, 66-67, 85-96.

