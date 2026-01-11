Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ανδόρας, επικρατώντας με 90-85, με πρωταγωνιστή τον Έντι Ταβάρες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 13 νίκες σε 15 αγώνες στη Liga Endesa μετά το 90-85 επί της Ανδόρας.

Ο Έντι Ταβάρες έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τους Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ, σημειώνοντας 13 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 βολές και επτά ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, ο Μάριο Χεζόνια πέτυχε 14 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Τεό Μαλεντόν πρόσθεσε 11 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (16/1, 21:45), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 41-40, 58-61, 85-90.

