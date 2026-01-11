Ανδόρα-Ρεάλ Μαδρίτης 85-90: Ζορίστηκε αλλά νίκησε η «Βασίλισσα»
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 13 νίκες σε 15 αγώνες στη Liga Endesa μετά το 90-85 επί της Ανδόρας.
Ο Έντι Ταβάρες έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τους Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ, σημειώνοντας 13 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 βολές και επτά ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής.
Από εκεί και πέρα, ο Μάριο Χεζόνια πέτυχε 14 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Τεό Μαλεντόν πρόσθεσε 11 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.
Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (16/1, 21:45), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 21-13, 41-40, 58-61, 85-90.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-2
- Βαλένθια 11-3
- Μπαρτσελόνα 11-4
- Μούρθια 10-5
- Μπανταλόνα 10-5
- Μπασκόνια 9-5
- Τενερίφη 9-6
- Μάλαγα 9-6
- Μπιλμπάο 7-8
- Σαραγόσα 6-8
- Γκραν Κανάρια 6-8
- Μπρεογκάν 6-9
- Τζιρόνα 6-9
- Μανρέσα 6-9
- Γέιδα 6-9
- Ανδόρα 4-11
- Μπούργος 3-12
- Γρανάδα 1-14
