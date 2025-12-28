Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 66-71: Απόδραση με Ερνανγκόμεθ και Σατοράνσκι
Δύσκολη αποστολή είχε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπιλμπάο αλλά άντεξε και έφυγε με τη νίκη. Η ομάδα της Καταλονίας επικράτησε με 71-66 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 8-4 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 5-7.
Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα κλείδωσε τη νίκη των φιλοξενούμενων. Ο Ισπανός σέντερ τελείωσε με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σατοράνσκι μέτρησε 16 με 6 ασίστ. Από την άλλη πλευρά 14 με 7 ριμπάουντ είχε ο Μπαγκαγιόκο.
Η Μπάρτσα του Πασκουάλ έχει μπροστά της ματς για τη Euroleague, αφού στις 30/12 υποδέχεται τη Μονακό. Η Μπιλμπάο έχει την επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση της στις 13 Γενάρη, όταν θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Μούρθια 10-2
- Βαλένθια 8-2
- Τενερίφη 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Μπανταλόνα 8-4
- Μάλαγα 7-4
- Μπασκόνια 6-5
- Γκραν Κανάρια 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μανρέσα 5-7
- Τζιρόνα 5-7
- Μπιλμπάο 5-7
- Σαραγόσα 4-7
- Ανδόρα 4-7
- Γέιδα 4-8
- Γρανάδα 1-11
- Μπούργκος 1-11
