Η Μπαρτσελόνα ζορίστηκε αλλά τελικά επικράτησε με 71-66 της Μπιλμπάο για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Δύσκολη αποστολή είχε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπιλμπάο αλλά άντεξε και έφυγε με τη νίκη. Η ομάδα της Καταλονίας επικράτησε με 71-66 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 8-4 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 5-7.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα κλείδωσε τη νίκη των φιλοξενούμενων. Ο Ισπανός σέντερ τελείωσε με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σατοράνσκι μέτρησε 16 με 6 ασίστ. Από την άλλη πλευρά 14 με 7 ριμπάουντ είχε ο Μπαγκαγιόκο.

Η Μπάρτσα του Πασκουάλ έχει μπροστά της ματς για τη Euroleague, αφού στις 30/12 υποδέχεται τη Μονακό. Η Μπιλμπάο έχει την επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση της στις 13 Γενάρη, όταν θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Η κατάταξη