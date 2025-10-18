Ανδόρα - Τζιρόνα: Ο Λουθ με «τρελό» buzzer beater τρίποντο από την άλλη άκρη του γηπέδου έστειλε το ματς στην παράταση! (vid)
Το παιχνίδι της Ανδόρα με την Τζιρόνα είχε για... κερασάκι στην τούρτα ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλάθια της φετινής σεζόν.
Ο Ράφα Λουθ πέτυχε ένα εκπληκτικό buzzer-beater τρίποντο για την Ανδόρα από το ένα άκρο του γηπέδου στο άλλο, στέλνοντας το ματς στην παράταση για το 92-92 και προκαλώντας πανζουρλισμό στο γήπεδο.
Ο 33χρονος Βραζιλιάνος γκαρντ, με απίστευτη ψυχραιμία υπό ασφυκτική πίεση, έγραψε το 92-92 στο 40ο λεπτό, χαρίζοντας ένα μαγικό στιγμιότυπο στους φιλάθλους. Αμέσως μετά το καλάθι, παραδόθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, με την ομάδα να πανηγυρίζει έξαλλα το θρίαμβο της τελευταίας στιγμής, ενώ εν τέλει με αυτόν τον ανατρεπτικό τρόπο οι γηπεδούχοι οδηγήθηκαν προς τη νίκη για το 115-113.
Δείτε το «τρελό» καλάθι
THIS MIGHT BE THE WILDEST SHOT IN ACB WE’VE SEEN IN A LONG WHILE 😱pic.twitter.com/6C9sB0fuuk— BasketNews (@BasketNews_com) October 18, 2025
