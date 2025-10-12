Μπασκόνια - Ρεάλ 105-100: Οι Βάσκοι σόκαραν τους Μαδριλένους και πανηγύρισαν την πρώτη της νίκη σε ασύλληπτη ματσάρα 205 πόντων!
Οι Βάσκοι σημείωσαν την 1η τους νίκη τη φετινή σεζόν ύστερα από το 0/3 στην Euroleague και το 0/1 στην Liga Endesa.
Και μάλιστα στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ την οποία και «λύγισε» με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Βιτόρια.
Ο Τρεντ Φόρεστ ήταν ο καλυτερος παίκτης του παρκέ έχοντας 26 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα και το εντυπωσιακό 19/19 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών!
Ο Λουβαβού-Καμπαρό πρόσθεσε 22 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Λούκα Σάμανιτς ο οποίος πρόσθεσε άλλους 17 πόντους.
Για λογαριασμό των Μαδριλένων, ο Τρέι Λάιλς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ βοήθησαν και οι Καμπάτσο (18π., 7ασ.), Χεζόνια (15π.), Ντεκ (13π.)
Τα δεκάλεπτα: 18-34, 49-58, 77-81, 105-100.
Η κατάταξη
- Μούρθια 2-0
- Τενερίφη 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Μάλαγα 2-0
- Γιέδα 2-0
- Μπανταλόνα 2-0
- Σαραγόσα 1-1
- Μπούργκος 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Μανρέσα 1-1
- Μπιλμπάο 1-1
- Μπασκόνια 1-1
- Μπρεογκάν 0-2
- Μπαρτσελόνα 0-2
- Γκραν Κανάρια 0-2
- Γρανάδα 0-2
- Τζιρόνα 0-2
- Ανδόρα 0-2
