Η Μπασκόνια κατάφερε να «σπάσει» το ρόδι και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη τη φετινή σεζόν κερδίζοντας τη Ρεάλ εντός έδρας με 105-100.

Οι Βάσκοι σημείωσαν την 1η τους νίκη τη φετινή σεζόν ύστερα από το 0/3 στην Euroleague και το 0/1 στην Liga Endesa.

Και μάλιστα στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ την οποία και «λύγισε» με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Βιτόρια.

Ο Τρεντ Φόρεστ ήταν ο καλυτερος παίκτης του παρκέ έχοντας 26 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα και το εντυπωσιακό 19/19 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών!

Ο Λουβαβού-Καμπαρό πρόσθεσε 22 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Λούκα Σάμανιτς ο οποίος πρόσθεσε άλλους 17 πόντους.

Για λογαριασμό των Μαδριλένων, ο Τρέι Λάιλς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ βοήθησαν και οι Καμπάτσο (18π., 7ασ.), Χεζόνια (15π.), Ντεκ (13π.)

Τα δεκάλεπτα: 18-34, 49-58, 77-81, 105-100.

