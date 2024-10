Η Ανδόρα του θετικού Νίκου Χουγκάζ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Γρανάδα και επικράτησε με 87-71 για την πέμπτη αγωνιστική της Liga Endesa.

Η Ανδόρα είχε ένα άνετο βράδυ για την πέμπτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, μη γνωρίζοντας ιδιαίτερη αντίσταση από την Γρανάδα.

Η ομάδα του Νίκου Χουγκάζ επικράτησε άνετα με 87-71, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε θετική εμφάνιση με 8 πόντους, 2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22:18'.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Αμίν Νουά με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Χάρντινγκ με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ και Λάμερς με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 44-26, 65-53, 87-69

