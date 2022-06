H φανέλα του μεγάλου άτυχου της Ρεάλ, Άντονι Ράντολφ δέσποζε στη στεφάνη του Wizink Center μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος των Μαδριλένων κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Αμερικανός φόργουορντ με το σλοβένικο διαβατήριο τραυματίστηκε στα μέσα της 2ης περιόδου στο Game 1 της σειράς των τελικών στην Ισπανία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Νίκολα Μίροτιτς, είδε το γόνατό του να διπλώνει με άσχημο τρόπο. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαπιστώθηκε ολική ρήξη χιαστού. Ο Ράντολφ χειρουργήθηκε και θα ξεκινήσει θεραπείες για να επιστρέψει κάποια στιγμή στα παρκέ.

Οι Μαδριλένοι δεν τον ξέχασαν μετά την νίκη τους στο τέταρτο ματς και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας κόντρα στη Μπαρτσελόνα του Καλάθη και του Σάρας. Στη στεφάνη της μιας μπασκέτας υπήρχε η φανέλα του Ράντολφ κρεμασμένη σε μια συγκινητική στιγμή με την οποία ήθελαν να δείξουν πως βρίσκεται όλη η ομάδα στο πλευρό του.

Δείτε το video

Even without playing in the final game, Anthony Randolph remained a part of the celebrations 🙏



🎥 @ACBCOM pic.twitter.com/FQ2ckB2FhL