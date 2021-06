Ρεάλ: Στα ημιτελικά χωρίς Γιουλ και Λαπροβίτολα!

H Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για τα ημιτελικά της Liga Endesa, απέναντι στη Βαλένθια, δίχως τους Σέρχιο Γιουλ και Νίκο Λαπροβίτολα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε δύο μαζεμένα ιατρικά δελτία. Σύμφωνα με αυτά, ο Νίκο Λαπροβίτολα και ο Σέρχιο Γιουλ αποκόμισαν τραυματισμούς στο πόδι και αναμένεται να απουσιάσουν από τη σειρά των ημιτελικών της Liga Endesa!

Οι Μαδριλένοι θα αντιμετωπίσουν, με πλεονέκτημα έδρας, τη Βαλένθια (προκρίθηκε κόντρα στην Μπασκόνια) σε μία σειρά best of three (δύο νίκες), αφού λόγω της πανδημίας και της συμμετοχής της Μπαρτσελόνα στο Final 4 της EuroLeague, όλες οι σειρές των playoffs είναι στις δύο νίκες.

Ήδη η Ρεάλ αγωνίζεται δίχως τον Αμπάλδε.

Πάντως, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το οριστικό διάστημα της απουσίας των δύο καλαθοσφαιριστών, αλλά μοιάζει δεδομένο ότι θα χάσουν (τουλάχιστον) τον 1ο ημιτελικό της Κυριακής (6/6).