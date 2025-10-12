Μπάγερν - Μπάμπεργκ 96-81: Με μπροστάρη τον Ομπστ έκανε το 4Χ4
Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε αήττητη στο γερμανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπάμπεργκ με 96-81, σε ένα παιχνίδι όπου ο Αντρέας Όμπστ επιβεβαίωσε την εξαιρετική του εκκίνηση στη σεζόν με 21 πόντους.
Ωστόσο, η βραδιά δεν έκλεισε ιδανικά για τους Βαυαρούς, καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς τραυματίστηκε στον αστράγαλο στα τελευταία λεπτά και πλέον είναι αμφίβολος για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Τρίτης με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Σέρβος γκαρντ είχε προλάβει να ολοκληρώσει το ματς με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς πρόσθεσε 11 και ο Όσκαρ ντε Σίλβα 10. Για τη Μπάμπεργκ, κορυφαίος ήταν ο Κόουμπι Γουίλιαμς με 21 πόντους.
Andreas Obst ballert das Ding von der Dreierlinie rein!
Alle Spiele der #easyCreditBBL live bei @dynsport.#FCBB #WeBallTogether @fruit_96 pic.twitter.com/ozzacOywgw— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 12, 2025
Η Μπάγερν μπήκε φουριόζα στο παρκέ, ξεκινώντας το ματς με 7-0 και φτάνοντας στο 29-10 χάρη στους 10 πρώτους πόντους του Μάικ. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο επιβλητικό 32-13, με τη διαφορά να αγγίζει τους 20 πόντους πριν η Μπάμπεργκ αντιδράσει. Με ένα σερί 11-0, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 52-42 στο ημίχρονο και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και στο -5 (66-61). Εκεί όμως, οι Όμπστ και Γκίφεϊ βρήκαν απαντήσεις και διαμόρφωσαν το 72-63 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά ρυθμό, «καθάρισαν» το ματς και πανηγύρισαν τη νίκη όταν ο Μάικ έγραψε το 88-71, βάζοντας οριστικά τέλος στις ελπίδες της Μπάμπεργκ. Η μόνη σκιά στη βραδιά ήταν ο τραυματισμός του Γιόβιτς.
Ο προπονητής της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερτ, δήλωσε μετά το παιχνίδι:
«Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο για τον τραυματισμό του Στέφαν. Δυστυχώς, δεν έδειχνε καθόλου καλό».
Τα δεκάλεπτα: 32-13, 52-42, 72-63, 96-81
