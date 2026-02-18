Η Μονακό «είδε» να απορρίπτεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατά της Λίγκας, ενώ πρέπει να καταβάλλει η ομάδα του προιγκιπάτου το ποσό των 3.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Η Μονακό προσέφυγε κατά της Ligue Nationale de Basket (LNB) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όμως η ανώτατη διοικητική αρχή της Γαλλίας απέρριψε το αίτημα του συλλόγου σχετικά με το φόρο πολυτελείας. Πρόκειται για μια νομική ήττα που, ωστόσο, δεν επιλύει οριστικά το ζήτημα των 2,25 εκατομμυρίων ευρώ που διεκδικεί η λίγκα για τη σεζόν 2025-26.

Υπό την απειλή καταβολής 2,25 εκατ. ευρώ ως φόρο πολυτελείας ή αποκλεισμού από τα playoffs, η ομάδα του Πριγκιπάτου είχε προσφύγει στα τέλη του 2025 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'État) με αίτημα ακύρωσης για «κατάχρηση εξουσίας», διεκδικώντας παράλληλα 60.000 ευρώ από τη λίγκα (LNB).

Στις 12 Φεβρουαρίου το δικαστήριο συνεδρίασε και απέρριψε την προσφυγή της Μονακό, επιδικάζοντας μάλιστα στην LNB το ποσό των 3.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Φιναλίστ της EuroLeague, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ζητούσε την ακύρωση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της LNB της 5ης Μαρτίου 2025, με την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι υπολογισμού του φόρου πολυτελείας για τις τρεις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Ως ο μοναδικός σύλλογος που υπόκειται στην εν λόγω οικονομική επιβάρυνση -η οποία θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2023- η Μονακό κατηγόρησε τη λίγκα για υπέρβαση εξουσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'État), ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της βάσει τριών επιχειρημάτων. Πρώτον, το άρθρο 131-16 του γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού ορίζει ότι οι ομοσπονδίες που έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση θεσπίζουν κανονισμούς που αφορούν τις νομικές, διοικητικές και οικονομικές προϋποθέσεις συμμετοχής των συλλόγων στις διοργανώσεις που οργανώνουν, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τον μέγιστο επιτρεπόμενο προϋπολογισμό αμοιβών.

Συνεπώς, η λίγκα (LNB) ενήργησε εντός των αρμοδιοτήτων της. Δεύτερον, δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα ώστε η Εκτελεστική Επιτροπή της λίγκας να τροποποιήσει τους ίδιους της τους κανονισμούς. Τρίτον, το δικαστήριο έκρινε ότι η δέσμευση που περιλαμβανόταν στην επιστολή της 5ης Σεπτεμβρίου 2023 με την οποία οι Φιλίπ Οσέρ και Φαμπρίκ Τζουχάντ διαβεβαίωναν τον πρόεδρο Αλεξέι Φεντορίτσεφ ότι οι όροι υπολογισμού αναθεωρήθηκαν ώστε να μην αυξάνεται δυσανάλογα η εισφορά και ότι έγινε δεκτό το αίτημά του να ισχύσει η οικονομική επιβάρυνση έως τη σεζόν 2025-26 δεν έχει νομική ισχύ.

Η υπόσχεση αυτή υπερέβαινε τις αρμοδιότητες των δύο στελεχών, καθώς μοναδικό όργανο αρμόδιο για τη θέσπιση κανονισμών είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Επιπλέον, κανένας σύλλογος, συμπεριλαμβανομένης της Μονακό, δεν διαθέτει κεκτημένο δικαίωμα στη διατήρηση αμετάβλητου κανονιστικού πλαισίου.

