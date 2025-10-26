Η Μονακό επικράτησε της Μπουλαζάκ με 92-85, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση του ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Λίγες ημέρες προτού έρθει στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (29/10 - 21:15), στην 7η αγωνιστική της EuroLeague, η Μονακό επικράτησε της Μπουλαζάκ με 92-85, «καθαρίζοντας» στο τελευταίο δεκάλεπτο την υπόθεση νίκης.

Με τον Έλι Οκόμπο απόλυτο πρωταγωνιστή, μιας και ο Γάλλος σκόραρε 23 πόντους, η Μονακό γύρισε στα τελευταία 14 λεπτά το εις βάρος της 53-57. Φτάνοντας ως το 90-73 μέσα σε διάστημα 12 λεπτών και απλοποιώντας την υπόθεση νίκη.

Παρτενέρ του Οκόμπο στο σκοράρισμα ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος σκόραρε 16 πόντους, ενώ άλλους 11 προσέθεσε ο Ματ Στραζέλ μαζί με 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ενώ 4'44'' αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης, έχοντας στο ενεργητικό του μόλις μία ασίστ, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Μάικ Τζέιμς.

Από πλευράς Μπουλαζάκ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αμίτ Εμπό με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-46, 70-65, 92-85