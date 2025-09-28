Η Παρί ήταν ισοπεδωτική στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Γαλλίας καθώς διέλυσε εκτός έδρας την Γκραβελίν με σκορ 66-109!

Λίγο πριν από το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Παρί σμπαράλιασε την Γκραβελίν εκτός έδρας με 43 πόντους διαφορά!

Το τελικό 109-66 αποτυπώνει του λόγου το αληθές καθώς οι Παριζιάνοι ήταν τα αφεντικά του αγώνα από την αρχή έως και το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Αμάθ Μ' Μπαγιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 17 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Τζάστιν Ρόμπινσον (16π.), Ναδίρ Ιφί (13π., αλλά με 3/14 σουτ) και Ντάριους Γουίλις (12π.)

Με αυτή τη νίκη η Παρί άνοιξε λογαριασμό στο γαλλικό πρωτάθλημα, με τους Οαυταρά (9π.), Αγιαγί (8π.), Καβαλιέρε (7π.) και Χομς (7π.) να τους συμπλήρωναν σ' ένα ματς όπου κυριάρχησε ο πλουραλισμός.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 33-57, 50-83, 66-109