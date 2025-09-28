Γκραβελίν - Παρί 66-109: Επιβλητική στην πρεμιέρα και νίκη με 43 πόντους διαφορά!
Λίγο πριν από το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Παρί σμπαράλιασε την Γκραβελίν εκτός έδρας με 43 πόντους διαφορά!
Το τελικό 109-66 αποτυπώνει του λόγου το αληθές καθώς οι Παριζιάνοι ήταν τα αφεντικά του αγώνα από την αρχή έως και το τέλος της αναμέτρησης.
Ο Αμάθ Μ' Μπαγιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 17 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Τζάστιν Ρόμπινσον (16π.), Ναδίρ Ιφί (13π., αλλά με 3/14 σουτ) και Ντάριους Γουίλις (12π.)
Με αυτή τη νίκη η Παρί άνοιξε λογαριασμό στο γαλλικό πρωτάθλημα, με τους Οαυταρά (9π.), Αγιαγί (8π.), Καβαλιέρε (7π.) και Χομς (7π.) να τους συμπλήρωναν σ' ένα ματς όπου κυριάρχησε ο πλουραλισμός.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 33-57, 50-83, 66-109
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.