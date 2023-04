Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκλεψε την παράσταση στο ματς της Μετροπολιτάν με τη Μονακό καθώς μία φάση ήταν αρκετή για να γίνει... viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Το (όπως όλα δείχνουν) νούμερο «1» του επόμενου draft στο ΝΒΑ «έβγαλε» τη φάση της χρονιάς στο ματς πρωταθλήματος στο Πριγκιπάτο.

Συγκεκριμένα αστόχησε σε τρίποντο και όχι μόνο ακολούθησε την πορεία της μπάλας θέλοντας να πάρει επιθετικό ριμπάουντ, αλλά κατάφερε alley oop κάρφωμα.

Και ναι. Έγινε ύστερα από δικό του χαμένο τρίποντο!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

Wemby put-back off his own stepback. WOW. 🤯😱



(via @NBA)pic.twitter.com/Ufj65mjCY8