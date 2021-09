Η Παρί θα μεταδώσει μέσω YouTube το τουρνουά που διοργανώνει με Αρμάνι, Άλμπα και Βιλερμπάν

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον φιλικό τουρνουά «Paris European Games», που διοργανώνει η φιλόδοξη Παρί, θα μεταδοθεί μέσω του επίσημου καναλιού της γαλλικής ομάδας στο YouTube.

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, η νεοφώτιστη στην γαλλική λίγκα, Παρί, διοργανώνει ένα αρκετά ενδιαφέρον φιλικό τουρνουά επιπέδου EuroLeague, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Αρμάνι Μιλάνο, Άλμπα Βερολίνου και Βιλερμπάν.

Όπως έγινε γνωστό, τα τέσσερα φιλικά ματς που θα λάβουν χώρα στη σάλα «Georges Carpentier», θα μεταδοθούν τηλεοπτικά μέσω του επίσημου καναλιού της Παρί στο YouTube, σε μια πρωτότυπη κίνηση από τον γαλλικό σύλλογο.

Η Παρί θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα Γαλλίας, γι' αυτό κι επέλεξε να τεστάρει την ετοιμότητα της απέναντι σε τόσο υψηλού επιπέδου αντιπάλους, ενώ χθες (2/9) ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του πρώην NBAer, Κάιλ Ο'Κουίν.

Την πρώτη μέρα (11/9), οι οικοδεσπότες θα αντιμετωπίσουν την Αρμάνι, ενώ η Βιλερμπάν θα παίξει με την Άλμπα. Την επόμενη (12/19), η πρωταθλήτρια Γαλλίας Βιλερμπάν θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Έτορε Μεσίνα κι η Παρί θα κοντραριστεί με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

🧑‍💻Le programme des #PEG



Samedi 11 :



14h @LDLCASVEL vs @albaberlin

16h30 @ParisBasketball vs @OlimpiaMI1936



Dimanche 12 :



14h @LDLCASVEL vs @OlimpiaMI1936

16h30 @ParisBasketball vs @albaberlin



🔗 Infos billetterie : https://t.co/YLMsLQRNFW pic.twitter.com/WuKvvhYAM4