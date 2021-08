Η νεοφώτιστη Παρί διοργανώνει δυνατό τουρνουά με... άρωμα EuroLeague! (pic)

Η νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Παρί, διοργάνωνει τον Σεπτέμβριο ένα αρκετά ενδιαφέρον φιλικό τουρνουά, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Ολίμπια Μιλάνο, Βιλερμπάν και Άλμπα Βερολίνου.

Το τουρνουά ονομάζεται «Paris European Games» και λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά. Σε αυτό θα συμμετέχουν, εκτός από την νεοσύστατη πλην φιλόδοξη Παρί (ιδρύθηκε το 2018), τρεις ομάδες από την EuroLeague: η Ολίμπια Μιλάνο, η Βιλερμπάν κι η Άλμπα Βερολίνου.

Οι τρεις σύλλογοι της EuroLeague θα έχουν την ευκαιρία να... τεστάρουν την ετοιμότητα τους σε αυτά τα ματς προετοιμασίας, μερικές εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν και των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, ενώ η Παρί (πέρσι ήταν στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας) θα παίξει απέναντι σε αντιπάλους υψηλότατου επιπέδου.

Οι φιλικοί αγώνες θα διεξαχθούν στο «Halle Georges Carpentier», ένα κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 5.000 θεατών, στις 11 και 12 του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Την πρώτη μέρα (11/9), οι οικοδεσπότες θα αντιμετωπίσουν το Μιλάνο, ενώ η Βιλερμπάν θα παίξει με την Άλμπα. Την επόμενη (12/19), η πρωταθλήτρια Γαλλίας Βιλερμπάν θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Έτορε Μεσίνα κι η Παρί θα κοντραριστεί με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

🧑‍💻Le programme des #PEG



Samedi 11 :



14h @LDLCASVEL vs @albaberlin

16h30 @ParisBasketball vs @OlimpiaMI1936



Dimanche 12 :



14h @LDLCASVEL vs @OlimpiaMI1936

16h30 @ParisBasketball vs @albaberlin



🔗 Infos billetterie : https://t.co/YLMsLQRNFW pic.twitter.com/WuKvvhYAM4