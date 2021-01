Ζαλγκίρις - Πιένο 103-77: Με σούπερ Λεκαβίτσιους στο Final Four του Κυπέλλου!

Μετά την επικράτηση με 98-82, η Ζαλγκίρις επικράτησε στο Κάουνας της Πιένο και προκρίθηκε στην τετράδα του Κυπέλλου, με τον νικητή να κρίνεται το διήμερο 13-14 Φεβρουαρίου. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μάρτιν Σίλερ ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους, σκόρερ 28 πόντων με 5/5 τρίποντα! Ακολούθησε ο Γιοκουμπάιτις με 15 και ο Ουόκαπ με 12 πόντους.

Εκτός από τη Ζαλγκίρις, στα ημιτελικά έχουν προκριθεί οι Νεπτούνας, Γιουβέντους και Λιετκαμπέλις.

Τα δεκάλεπτα: 30-18, 54-37, 76-64, 103-77.

Final score: Zalgiris - Pieno zvaigzdes 103-77. Lukas Lekavicius made all 5 threes for 28 points, Rokas Jokubaitis added 15 points and 8 assists, while Kaunas team is going through to KMT Final Four! pic.twitter.com/AaeQm2Y8ji

