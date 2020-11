Ο 20χρονος παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας έκανε το «back to back» στο εν λόγω βραβείο, καθώς το κέρδισε και πάλι μετά το 2019.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα από τα «δυνατά χαρτιά» όσον αφορά το μέλλον του λιθουανικού μπάσκετ, με τον ίδιο να κάνει ήδη αίσθηση στα παρκέ της EuroLeague.

Back-to-back! Rokas Jokubaitis has been named the @musukrepsinis U20 player of the year! pic.twitter.com/DaJBvQUAtq

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 29, 2020