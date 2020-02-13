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ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στον Τελικό Κυπέλλου (vid)

ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στον Τελικό Κυπέλλου (vid)

ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στον Τελικό Κυπέλλου (vid)

Δείτε όσα δεν έδειξε ο φακός της τηλεόρασης από τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Διαγόρα Δρυοπιδέων στο Αιγάλεω.

Η προετοιμασία και το ζέσταμα, το χειροκρότημα και η φωνή της «κιτρινόμαυρης» κερκίδας, οι αντιδράσεις του πάγκου, οι εντυπωσιακές φάσεις και η νίκη - πρόκριση στον Τελικό Κυπέλλου.

Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ

Η παρακάμερα του Διαγόρας-ΑΕΚ | #GreekCup

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