ΑΕΚ: Η παρακάμερα της πρόκρισης στον Τελικό Κυπέλλου (vid)

Η προετοιμασία και το ζέσταμα, το χειροκρότημα και η φωνή της «κιτρινόμαυρης» κερκίδας, οι αντιδράσεις του πάγκου, οι εντυπωσιακές φάσεις και η νίκη - πρόκριση στον Τελικό Κυπέλλου.
Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 71vs
ΑΕΚ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 127vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 116vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 101vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 96vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 111vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 108vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 130vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 116vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 116vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
LIVE
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2
LIVE
ΛΟΥΛΕΤΑΝΟ 0vs
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1
LIVE
ΜΙΚΟΛAΙΒ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 1
LIVE
ΑΛΚΟΓΙAΝΟ 0vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 2
LIVE
DOLGOPRUDNY II 1vs
ΖΝAΜΙΑ ΝΟΓΚΙΝΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC VYSHNIVETS 1vs
TERNOPIL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠAΧ 0vs
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LOZOVATKA 1vs
ΝΙΚΟΠΟΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3vs
ΚΟΛΚΧΕΤΙ ΚΧΟΜΠΙ 0
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ -
LOKOMOTIVA BEOGRAD -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΑΡΕΜΑ -vs
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -
NYVA VINNYTSYA -vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ -
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -vs
KORONA II KIELCE -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ZREČE -vs
BREZICE -
MONS CLAUDIUS -vs
STRAZA HUM NA SUTLI -
CELOVEC/KLAGENFURT -vs
ANNABICHLER -
MARIA SAAL -vs
ASKO GURNITZ -
ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ -vs
SPISSKA NOVA VES -
SC UNION TRIESTER -vs
SC MARIA LANZENDORF -
SG BAD SODEN -vs
FULDA-LEHNERZ -
INTER TURKSPOR KIEL -vs
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ -
SVU KAPFENSTEIN -vs
SV TIESCHEN -
ADLER UNION FRINTROP -vs
ERLER SPIELVEREIN -
SW ALSTADEN -vs
BERGEBORBECK -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
BAD KREUZNACH -
RB HALBENRAIN -vs
SV MUHLGRABEN -
ΛΕΜΠΡΙΝΓΚ -vs
USV HENGSBERG -
VFB MODLING -vs
SK BREITENFURT -
ΜΟΥΛΕΝΟ -vs
OTELUL GALATI -
ALLIANZ MILANO -vs
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΚΑΣΤΕΛΑ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
Δείτε όσα δεν έδειξε ο φακός της τηλεόρασης από τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Διαγόρα Δρυοπιδέων στο Αιγάλεω.
Η προετοιμασία και το ζέσταμα, το χειροκρότημα και η φωνή της «κιτρινόμαυρης» κερκίδας, οι αντιδράσεις του πάγκου, οι εντυπωσιακές φάσεις και η νίκη - πρόκριση στον Τελικό Κυπέλλου.
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