Η Στέλλα Καλτσίδου έδωσε εντολή στις παίκτριές της να κάνουν φάουλ στην 17χρονη Ελευθερία Αράπογλου.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου του μεγάλου τελικού μεταξύ του Αθηναϊκού με τον Πρωτέα Βούλας, η Στέλλα Καλτσίδου έδωσε εντολή στις παίκτριές της να κάνουν φάουλ στην 17χρονη Ελευθερία Αράπογλου.

Συγκεκριμένα ενώ όλα είχαν κριθεί, η τεχνικός του Αθηναϊκού μετέφερε στις παίκτριές της να κάνουν φάουλ στο «νούμερο 14» , προκειμένου να στείλουν στις βολές την 17χρονη Ελευθερία Αράπογλου.