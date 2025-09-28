Η ΑΓΕΧ του Νίκου Οικονόμου έγινε η 4η ομάδα που θα συμπληρώσει το Final Four του UNICEF Trophy μετά τη νίκη της επί του Κόροιβου Αμαλιάδας.

Η ομάδα της Χαλκίδας συμπλήρωσε το καρέ του Final 4 του UNICEF Trophy καθώς στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών επικράτησε του Κοροίβου Αμαλιάδας 71-61 και πλαισίωσε τις Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας και Ελευθερούπολη.

ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-61

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Λεβεντάκος-Ελ Ανύ (Χριστοδούλου)

Δεκάλεπτα: 22-11, 32-28, 55-46, 71-61

ΑΓΕΧ (Οικονόμου): Μπράιαντ 18 (3), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 7, Γερομιχαλός 16 (2), Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 16 (1), Σταμούλης, Σάμαρτζιτς 7 (1), Ζερβός 2

Κόροιβος (Γιαπλές): Λεμπέσης 8 (2), Σλέιτερ 2, Κωνσταντινίδης 15 (3), Μάρκου 2, Παρασκευόπουλος 7 (1), Βάρνερ 3, Κάτζος 3 (1), Καλιανιώτης 10, Πετανίδης 4, Βύρλας 7