ΑΓΕX-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-61: Η Χαλκίδα συμπλήρωσε το «καρέ» του UNICEF Trophy!
Η ομάδα της Χαλκίδας συμπλήρωσε το καρέ του Final 4 του UNICEF Trophy καθώς στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών επικράτησε του Κοροίβου Αμαλιάδας 71-61 και πλαισίωσε τις Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας και Ελευθερούπολη.
ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας 71-61
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Λεβεντάκος-Ελ Ανύ (Χριστοδούλου)
Δεκάλεπτα: 22-11, 32-28, 55-46, 71-61
ΑΓΕΧ (Οικονόμου): Μπράιαντ 18 (3), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 7, Γερομιχαλός 16 (2), Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 16 (1), Σταμούλης, Σάμαρτζιτς 7 (1), Ζερβός 2
Κόροιβος (Γιαπλές): Λεμπέσης 8 (2), Σλέιτερ 2, Κωνσταντινίδης 15 (3), Μάρκου 2, Παρασκευόπουλος 7 (1), Βάρνερ 3, Κάτζος 3 (1), Καλιανιώτης 10, Πετανίδης 4, Βύρλας 7
