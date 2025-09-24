Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β΄ Φάση
Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός 93-90
Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 62-75
Νίκη Βόλου-Ψυχικό 83-56
Σοφάδες-Αιγάλεω 66-64
Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας 71-81
ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Β. 61-74
Δάφνη-Τρίκαλα 92-82
26/9
20.00 Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός 93-90
Διαιτητές: Αναστασιάδης, Ντούρας, Νέδογλου
Δεκάλεπτα: 28-18, 48-39, 67-65, 93-90
Ελευεθρούπολη (Σίσκος): Μουτίδης 9, Ναούμης 17(3), Μπολδόγκλου 11(1), Ντίνος 9(2), Γοργόνης 23(1), Τσουκ-Αργυριάδης 3, Τσέλλος 18(5), Σπυριδονίδης 3(1)
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Νικολαΐδης 15(2), Καμάρας 16(2), Κωστόπουλος 11(3), Σεντ Ιλαίρ14(1), Σταματογιάννης 12(2), Ιωαννίδης 8(1), Σιούντρης 2, Σκόρδος
Απόλλων Πάτρας – Δόξα Λευκάδας 71-81
Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσος, Ασημάκη
Δεκάλεπτα: 18-16, 35-43, 47-64, 71-81
Απόλλων Πάτρας (Ελευθεριάδης): Kιέρ 22(1), Χειλάρης 6(1), Παπαφωτίου 2(1), Μανάκας 11, Ανέστης 10(2), Ζούμπος 12(1), Αθανασόπουλος 5(1), Παύλος 3(1), Παγώνης
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 26(1), Σαχπατζίδης 9(2), Κιούσης 16(2), Άλεν 14(2), Σταυρακούκας 9(1), Φύτρος 3, Βισνιέφσκι 4, Τσιμπιράκης, Καλλιακούδας
Νίκη Βόλου – Ψυχικό 83-56
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης, Παζώλης, Γεωργούλης
Δεκάλεπτα: 24-8, 47-23, 70-40, 83-56
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσάνε 24(2), Τζόνσον 19(1), Γιαννούτσος 1, Φιλοξενίδης 3, Καραγεωργίου 10(2), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 3, Μπάκεας 3(1), Νικόλης 7(1), Τσούμανής 4, Μπαλόπουλος, Δήμος
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκολάντας 2, Κούκας 1, Δήμου 2, Καρράς 10, Παπαγιάννης 8, Γουέλς 9(2), Ζορμπάς 11, Θεοδώρου 13(1), Κούτρας
Βίκος Ιωαννίνων – Κόροιβος 62-75
Διαιτητές: Λουλουδιάδης, Αθανασιάδης, Νικολαΐδης
Δεκάλεπτα: 19-19, 36-41, 48-53, 62-75
Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Ράσσελ 9(3), Κίνκι 13(1), Γράβας 4, Διαμαντάκος 9, Καμπερίδης 10(2), Τσούκας 4, Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 6(1), Γεωργίου, Πάτρας
Κόροιβος (Γιαπλές): Λεμπέσης 7(1), Σλάτερ 24(5), Μάρκου 2, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 16(4), Καλιανιώτης 5, Πετανίδης 7, Βύρλας 10, Κάτζος
ΓΣ Σοφάδων- Αιγάλεω 66-64
Διαιτητές: Ταρενίδης, Ευφραιμίδης , Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 23-13, 33-33, 47-53, 66-64
ΓΣ Σοφάδων (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8(2), Τουλούπης 9(2), Σκρίνσκι 11(1), Πούντος, Επαμεινώνδας 2, Ευσταθιάδης 6(2), Μπουντούρης , Σπρίντζιος 3(1), Χατζής 8, Πασαγιάννης 4(1), Καμπερίδης 10, Ζευγαράς
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόϊλς 21(2), Κάρτραϊτ 9, Κουφόπουλος 6, Μαντίκος 2, Παπαδημητρίου 12 (2), Νικολαΐδης 6, Ζαραϊδώνης 8 (2), Δειμέζης, Ντιπτσής, Πρίφτης
ΝΕ Μεγαρίδος – Πρωτέας Βούλας 61-74
Διαιτητές: Ζακεστίδης, Αργυρούδης, Παπαδόπουλος
Δεκάλεπτα: 20-15, 26-32, 42-53, 61-74
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 16 (2), Βησσαρίου, Γκρέκας 9 (1), Σωτηρίου 8, Ποζόγλου 13 (3), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 3, Περγούλης, Ευστρατίου 10
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 11 (1), Μιλεντίγιεβιτς-Αλιφιέρης 12 (2), Ρις 12, Κόης 9(2), Δέλγας 7 (1), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 4, Κουρτίδης 12 (2), Βουλγαρόπουλος 1
ΑΟ Δάφνης – Τρίκαλα 92-82
Διαιτητές: Ρίζος, Ναστός, Πολάτογλου
Δεκάλεπτα: 22-19, 46-44, 75-64, 92-82
ΑΟ Δάφνης (Παρασκευόπουλος): Τζιβελέκας 20 (3), Δημητρακόπουλος 6, Τοπάλι, Καράμπουλας 14 (2), Ετζιάκα 7 (1), Φιλιππάκος 31, Γιαννίκος 2, Ντράσκοβιτς 12
Τρίκαλα (Καμπούρης): Μπλάκσερ 6, Γκαζέλας 2, Αργυρούλης 5, Τσαφαράς 4, Κοκορέλης 9 (1), Ουάσινγκτον 17 (2), Κολσουζόγλου 6, Μπάλος 11 (2), Πηλίτσης 7 (1), Γαρέζος 6 (1), Τάταρης 9 (1)
3η Αγωνιστική, Σάββατο 27/09/25
Νικητής ΓΣ Λαυρίου/Ερμής Σχηματαρίου – Κόροιβος
Πρωτέας Βούλας– Νίκη Βόλου
Δόξα Λευκάδας – ΓΣ Σοφάδων
Ελευθερούπολη – ΑΟ Δάφνης
