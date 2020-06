Η Βενέτσια ανανέωσε τον Μπράμος (pic)

Ο Μάικ Μπράμος θα ριζώσει στην Ιταλία και την Βενετία.

Η Βενέτσια ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της κι έτσι ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ θα αγωνιστεί για έκτη σεζόν στην ιταλική ομάδα.

Sarà la sesta stagione con noi per il Capitano!

Quarto giocatore della nostra storia per minutaggio, il primo per presenze nei playoff, un orgoglio per tutti noi: Michael Bramos!

Leggi il comunicato: https://t.co/tICfU04thi#BorntoBeBramos #lastoriacontinua

