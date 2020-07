Το 86-81 επί της Μακάμπι Ρισόν συνδυάστηκε με την κατάκτηση της κορυφής στην Winner League για την «ομάδα του λαού» που έφτασε αισίως τα 54 πρωταθλήματα.

Ο Ντένι Αβντίγια αναδείχτηκε ο νεότερος MVP στην ιστορία της λίγκας, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα του στο Ισραήλ και κατέκτησε τον τίτλο του Προπονητή της Χρονιάς ενώ οι παίκτες της Μακάμπι το πανηγύρισαν με τη ψυχή τους υπό τους ήχους του We Are The Champions!

Μεταξύ αυτών, ο ιστορικός πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι ο οποίος συμμετείχε στους πανηγυρισμούς.