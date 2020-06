Τζάμπολ στις 21/06 για το πρωτάθλημα Ισραήλ (pic)

Όπως γνωστοποίησε η Winner League, οι ομάδες της θα αρχίσουν τους αγώνες στις 21 Ιουνίου και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί από την 22η αγωνιστική, όπου και είχε διακοπεί, εξαιτίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα υπάρχει φυσικά κόσμος στα γήπεδα, ενώ θα γίνουν και παιχνίδια προετοιμασίας, για να μπουν σε ρυθμό οι παίκτες.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Άσντοντ, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Γιάννη Καστρίτη την Μακάμπι Χάιφα, η Χάποελ Χολόν του Στέφανου Δέδα την Χάποελ Μπερ Σεβά και η Χάποελ Ιερουσαλήμ του Όντετ Κάτας την Μακάμπι Ρισόν.

Israel Basketball @WinnerLeague has released the schedule for Gameday 22 (home team listed first):

June 21: 19:00 Maccabi TLV/ Ashdod, 19:15 Beer Sheva/Holon, Haifa/Hapoel TLV, 21:15 Jerusalem/Rishon

June 22: 19:35 Eilat/Nes Ziona, 20:00 Nahariya/Gilboa Galil

Photo @dovster9 pic.twitter.com/N8pxzi6jpn

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 10, 2020