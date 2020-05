Τζάμπολ και πάλι στο πρωτάθλημα Ισραήλ! (pic)

Όπως ανακοίνωσε η λίγκα το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά στα τέλη Ιουνίου και θα έχει διάρκεια ενός μήνα!

Συγκεκριμένα από τις 17 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου οι παίκτες θα περάσουν την καραντίνα τους, ενώ την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν οι εγκαταστάσεις για τις προπονήσεις.

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου με την 22η αγωνιστική και στη συνέχεια θα υπάρξει σύμπτυξη του προγράμματος ώστε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου να διεξαχθεί το Final 4.

Winner League Returns!

Renewal Schedule:

Up till May 17 – Organizing Time

May 17-31– Players Quarantine

June 1 – Returning to Practice

June 20 – League Resumes: 22nd Matchday, Shorten third round & Playoffs 1/4 Finals (Best of 3)

Last week of July – Final Four https://t.co/UXLcMgvmqd pic.twitter.com/j9YqPJ1lnM

— Winner League (@WinnerLeague) May 8, 2020