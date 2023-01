Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «έγραψε» άλλο ένα ματς με 30+ πόντους στο πρωτάθλημα της G-League με τη φανέλα των Τέξας Λέτζεντς.

Μπορεί η ομάδα του να γνώρισε την ήττα στο «Comerica Center» του Φρίσκο του Τέξας, αλλά εκείνος φρόντισε να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία του.

Ο λόγος φυσικά για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ναι μεν είδε του Τέξας Λέντζεντς να γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα από τους Σολτ Λέικ Σϊτι Σταρς με 125-116 αλλά είχε προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να την αποτρέψει.

Συγκεκριμένα σε 36 λεπτά συμμετοχής, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ μέτρησε 30 πόντους έχοντας 6/11 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος.

Δείτε τα κατορθώματά του

⌚️You already know what time it is⌚️



30 PTS | 4 REB | 6 AST | 2 STL@TDORSEY_1 🎥: pic.twitter.com/nQxhIkp8mE