Η ιστορία του Ράιαν Τουρέλ μοιάζει μοναδική. Στο κεφάλι του υπάρχει ένα Κιπά. Ο ίδιος παίζει μπάσκετ στην G-League, θέλει να αγωνιστεί στο NBA, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το θρησκευτικό δόγμα της θρησκείας του. Ο Τουρέλ είναι ένας περήφανος Ορθόδοξος Εβραίος που θέλει να παίζει μπάσκετ.

Ο Ράιαν Τουρέλ πάτησε στο παρκέ. Το κοινό τον χειροκρότησε. Θαρρείς πως μπροστά στα μάτια τους βρίσκονταν ένας (ακόμη) σωτήρας. Και όμως... Είναι ένα ματς της ταπεινής (μα διόλου καταφρονεμένης) G-League. Και ο Τουρέλ συμμετέχει στην αναμέτρηση στα τελευταία δεύτερα της με το τελικό αποτέλεσμα να έχει κριθεί.

Πάνω στην πλούσια και φουντωτή κώμη του υπάρχει ένα Κιπά, το παραδοσιακό σκουφάκι που φορούν οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Ο 23χρονος παίκτης θέλει να πετύχει. Με τους δικούς του κανόνες. Και την πίστη να τον ακολουθεί, δίχως... εκπτώσεις και διαφοροποιήσεις.

Ryan Turrell is looking to become the first Orthodox Jew to play in the NBA 👏



He made his G League debut last night 🙌



(via @nbagleague)pic.twitter.com/NtSk1UzOh3