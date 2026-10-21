Ο Προμηθέας υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και πήρε τη νίκη επί της Μπατούμι με 91-76 για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Προμηθέα. Οι Πατρινοί υποδέχθηκαν την Μπατούμι για την τρίτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και πήραν μεγάλη νίκη με 91-76. Πρωταγωνιστές οι Αρνόλντας Κουλμπόκα και Νιου Γουίλιαμς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί.

Προμηθέας - Μπατούμι: Το ματς

Η Μπατούμι είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 4-0, με τον Δίπλαρο να απαντάει με τρίποντο για το 3-4 στο 08:40. Με δύο τρίποντα του ίδιου παίκτη, ο Προμηθέας στο 05:29, είχε πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα (13-10). Οι φιλοξενούμενοι είχαν βγάλει αντίδραση και με σερί 8-0, είχαν κάνει το 18-13 στο 03:47. Ο Αρμς με γκολ-φάουλ είχε μειώσει σε 23-27 στα 00:06, όμως με τρεις βολές του Οκχικίντζε, η Μπατούμι είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 30-23.

Ο Κουλμπόκα είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάουελ να απαντάει για το 25-32 στο 08:27. Με επιμέρους σκορ 12-3 από το 08:12 (Κόλεμαν) μέχρι το 06:42 (Δίπλαρος), ο Προμηθέας είχε περάσει μπροστά στο σκορ (37-35). Οι Πατρινοί είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους και με τρίποντο του Κουλμπόκα και βολές του Γουίλιαμς, είχαν διψήφια διαφορά (52-41) στο 03:36. Ο Προμηθέας είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 54-48.

Ο Γουίλιαμς είχε πετύχει με βολές τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Οκχικίντζε να απαντάει με δίποντο για το 56-50. Η διαφορά στο 05:32 ήταν στους εφτά (63-56), όμως με επιμέρους σκορ 10-3 από το 03:40 (Γουίλιαμς) μέχρι το 01:54 (Φόρεστερ), οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 73-59. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, είχαν το προβάδισμα με 75-63.

Ο Μπάσαμ είχε πετύχει τους τέσσερις πρώτους πόντους της τελευταίας περιόδου, με τον Προμηθέα να απαντάει με ένα σερί 9-0 από το 06:46 (Φόρεστερ) μέχρι το 04:37 (ο ίδιος παίκτης) για το 84-67. Στο 01:28 η διαφορά ήταν στους 20 (91-71) με τους Πατρινούς να παίρνουν εν τέλει τη νίκη με 91-76.

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 54-48, 75-63, 91-76

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Υπέβαλε τον ρυθμό του από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά και διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του.

Υπέβαλε τον ρυθμό του από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά και διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του. MVP O… Αρνόλντας Κουλμπόκα , ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 29 λεπτά.

, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 29 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νιου Γουίλιαμς , ο οποίος είχε 17 πόντους (6/7 βολές, 1/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά.

, ο οποίος είχε 17 πόντους (6/7 βολές, 1/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Μπάσαμ με 15 πόντους (1/4 βολές, 7/8 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 26 λεπτά.

Πολύ καλός ο με 15 πόντους (1/4 βολές, 7/8 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 26 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Παρασκευόπουλος , ο οποίος είχε 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 12 λεπτά.

Ο , ο οποίος είχε 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 12 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Καλά ποσοστά στα τρίποντα για τις δύο ομάδες, με τον Προμηθέα να έχει 40% (12/30) και την Μπατούμι 41% (5/12).

Promitheas Patras BC # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Apostolos Nikolaidis PG 04:48 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - - - - 2 - 1 - -7 0 4 Kendal Coleman PF 18:11 10 4/8 (50%) 4/8 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 4 6 10 1 2 - 1 - 14 18 8 Evdoxios Kapetakis * SF 02:23 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 - 1 - - - - 1 -3 2 9 Jake Forrester * C 19:19 8 4/5 (80%) 4/5 (80%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 2 1 3 1 3 2 2 - 6 9 10 Charilaos Paraskevopoulos PG 11:34 0 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) - - - 1 3 2 1 - 3 -4 12 Nikos Diplaros * PF 20:38 13 5/10 (50%) 2/5 (40%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) - 1 1 3 4 3 - - 14 9 21 Periklis Kouroupakis C 07:29 2 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) - - - - - 1 - - -10 1 25 Adonis Arms PG 26:17 13 4/9 (44.4%) 2/4 (50%) 2/5 (40%) 3/4 (75%) 1 3 4 1 1 2 1 1 1 12 26 New Williams * SG 28:16 17 4/11 (36.4%) 1/3 (33.3%) 3/8 (37.5%) 6/7 (85.7%) 1 5 6 4 2 - 1 1 15 21 29 Alex Antetokounmpo * PF 08:02 3 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) - 2 2 - 2 1 - - 1 2 40 Zac Cuthbertson PF 24:01 7 2/3 (66.7%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) - 3 3 1 2 3 2 - 20 9 98 Arnoldas Kulboka PF 29:02 18 8/13 (61.5%) 6/9 (66.7%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 1 5 6 3 2 1 1 - 21 22 - Team / Coaches - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - TOTAL 200 91 32/67 (47.8%) 20/37 (54.1%) 12/30 (40.0%) 15/19 (79.0%) 12 26 38 15 23 15 10 3 - -