Η Μύκονος θα διεκδικήσει απέναντι στην Λοκομοτίβ Πλόντβιβ (20/10, 19:00) την 3η της νίκη στο φετινό FIBA Europe Cup ύστερα και από ισάριθμες αναμετρήσεις.

Με στόχο την διατήρηση του απόλυτου μετά και την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, η Μύκονος υποδέχεται στο κλειστό της Άνω Μεράς την βουλγαρική, Λοκομοτίβ Πλόντβιβ (1-1).

«Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα διεκδικήσουμε τη νίκη, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους. Αντιμετωπίζουμε την πρωτοπόρο του βουλγαρικού πρωταθλήματος, η οποία προέρχεται από εμφατική νίκη απέναντι σε μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί του ομίλου μας την προηγούμενη αγωνιστική. Ζητούμενο για εμάς είναι να μεγιστοποιήσουμε τα παραγωγικά μας διαστήματα, να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες που εντοπίσαμε και αναλύσαμε μετά το τελευταίο μας παιχνίδι» ήταν τα λόγια του ιπροπονητή, Βαγγέλη Ζιάγκου γι' αυτό το παιχνίδι.

Εκτός αναμένεται να μείνει και πάλι ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ενώ είναι αμφίβολοι (αλλά με τις πιθανότητες στο μέρος τους) οι Χάρελ και Κάναντι.

Τζάμπολ στις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Sport FM TV 1.

Ο 8ος Όμιλος του FIBA Europe Cup