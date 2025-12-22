Ο Στέφαν Μπράουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρέτζιο Εμίλιο, του Δημήτρη Πρίφτη, μετά το «διαζύγιο» με τον ΠΑΟΚ.

Η Ρέτζιο Εμίλιο, ανακοίνωσε τον Στέφαν Μπράουν μετά το τέλος της συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, έκανε δικό της τον Αμερικανό, που είχε μπει στο στόχαστρο του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθροι», δεν κατάφεραν να πείσουν τον 29χρονο να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας και από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρέτζιο Εμίλιο για να βοηθήσει την ιταλική ομάδα στην υλοποίηση των στόχων της στο εγχώριό τους πρωτάθλημα, αλλά και στο FIBA Europe Cup.

Ο Μπράουν με σχετική του ανάρτηση, ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπράουν:

«Φεύγω μόνο με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου. Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους ήταν πίσω από τα παρασκήνια που πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν κάθε μέρα. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα μαζί μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους οπαδούς - το πάθος, η ενέργεια και η αγάπη σας έκαναν κάθε στιγμή αξέχαστη. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Στη συνέχεια, έκανε και την πρώτη του δήλωση και ως παίκτης της ιταλικής ομάδας, έπειτα από την ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά:

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο στη Ρέτζιο Εμίλια. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα για την ομάδα, το προσωπικό και τους οπαδούς, οπότε ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα και να βρεθώ στην Ιταλία για πρώτη φορά».



