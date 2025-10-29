Στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Μπραουνσβάιγκ με 88-79 στη Volkswagen Halle, υποχωρώντας στο 2-1 στον όμιλο F, ενώ οι Γερμανοί διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο FIBA Europe Cup. Μάλιστα, άνοιξαν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου.
Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει σε 79-77. Παρ’ όλα αυτά, η Μπραουνσβάιγκ απάντησε με σερί 5-0 για το 84-77 στα 1:57 πριν το φινάλε, αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει timeout.
Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Μπραουνσβάιγκ επικράτησε τελικά με 88-79, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τον ΠΑΟΚ, ο Κέι Τζέι Τζάκσον σημείωσε 17 πόντους, ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Φίλλιος είχε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79.
Κατάταξη
- Μπραουνσβάιγκ 3-0
- ΠΑΟΚ 2-1
- Άνβιλ 0-2
- Τρέπτσα 0-2
